Emenda de última hora no Mover afeta petroleiras, diz IBP

Uma emenda incluída de última hora no programa automotivo Mover, aprovado na noite de terça-feira pela Câmara dos Deputados, prejudica a competitividade do setor de óleo e gás no Brasil ao estabelecer regras de conteúdo local para as atividades de exploração e produção petrolífera, disse nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP).

Segundo o grupo que representa petroleiras como Petrobras, Shell e Exxon Mobil no Brasil, o "jabuti" — tema sem relação direta com o assunto central do texto — foi incluído no Mover sem o debate necessário com o setor produtivo e "representa grave barreira para a viabilidade de projetos, tendo sido estabelecidos sem qualquer estudo técnico mais aprofundado".

Exigências de maior conteúdo local para equipamentos da indústria petrolífera e fornecedores ao setor de petróleo e gás do Brasil vão na direção de anseios do governo Lula, que inclusive vê a Petrobras como importante indutora da geração de empregos e tecnologias industriais mais sofisticadas.