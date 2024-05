Lula diz esperar que Campos Neto perceba trabalho do governo e reduza Selic

O presidente também voltou a repetir que não faltará apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul e afirmou que o Executivo dialogará com empresários do setor de eletrodomésticos da linha branca e de proteína animal para garantir abastecimento e preços competitivos aos consumidores gaúchos.

"Eu já pedi para o (vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio Geraldo) Alckmin conversar com os companheiros que fabricam a linha branca para que, neste momento do Rio Grande do Sul, as pessoas levem em conta que a gente vai ter que oferecer produtos da mesma qualidade, mas mais baratos para que o setor também possa dar contribuição", disse Lula.

"Como aconteceu com o setor da carne, que eu me reuni junto com o (ministro da Agricultura Carlos) Fávaro, e de pronto todos os 32 empresários que estavam aqui assumiram o compromisso de fazer chegar proteína animal no Rio Grande do Sul, inclusive com estrutura logística deles, coisa que facilita muito."

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)