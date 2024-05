Membro do Banco do Japão diz que órgão pode subir juro se impacto do iene na inflação for grande

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TÓQUIO/KUMAMOTO, Japão (Reuters) - O Banco do Japão poderá aumentar as taxas de juros se as quedas acentuadas do iene impulsionarem a inflação ou se a percepção do público em relação aos preços futuros mudar mais do que o esperado, disse Seiji Adachi, membro da diretoria da autoridade monetária japonesa, nesta quarta-feira.

Embora os movimentos cambiais de curto prazo por si só não desencadeiem uma mudança de política, o banco central japonês poderá aumentar as taxas de juros se as quedas excessivas do iene persistirem e tiverem um grande impacto sobre as expectativas de inflação, disse Adachi em um discurso.