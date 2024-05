Musk oferece visita à fábrica da Tesla em busca de apoio de acionistas

A empresa está fazendo um esforço incomum e público para angariar apoio ao pacote de remuneração de Musk. O conselho da empresa justificou o acordo de remuneração dizendo que ele é necessário garantir que Musk priorize a Tesla em detrimento de seus outros compromissos.

A Tesla pediu aos acionistas que reafirmassem sua aprovação da remuneração recorde estabelecida em 2018, mas foi rejeitada por um juiz que concluiu que o pacote foi negociado por diretores que pareciam estar em dívida com Musk.

"Não perca tempo, vote hoje!", disse a Tesla na terça-feira.

Liderado por Musk e outros executivos da Tesla, o tour pelas linhas de produção da empresa para Cybertrucks e o Model Ys no Texas acontecerá em 12 de junho, um dia antes da assembleia anual de acionistas da Tesla, disse a companhia em seu site.

A medida é “o último esforço para tentar encantar os investidores de varejo”, disse Nell Minow, vice-presidente da ValueEdge Advisors, uma consultoria sobre governança corporativa.

De acordo com a S&P Global Market Intelligence, 44% das ações ordinárias da Tesla são detidas por acionistas não profissionais, incluindo investidores de varejo, a maior percentagem entre as dez maiores empresas do S&P 500.