Petrobras vende fatia na Brentech para Enegen por R$10,6 mi

Segundo a petrolífera, a venda está em linha com sua estratégia de "descarbonização das operações, otimização do portfólio termelétrico e priorização de investimentos em usinas termelétricas a gás natural com alta eficiência".

A Brentech é composta pela usina termelétrica Goiânia II, localizada em Aparecida de Goiânia (GO) e com capacidade instalada de 145 megawatts (MW), único ativo da empresa, que não conta com empregados da Petrobras na operação da térmica.

"Sendo a UTE Goiânia II movida a óleo diesel e sem qualquer sinergia com nossas atividades, a empresa não possui aderência à estratégia da Petrobras, que busca integração e migração para um portfólio de menor pegada de carbono", acrescentou a estatal.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)