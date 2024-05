Votação de projeto do Mover, que também taxa importados de até US$50, fica para semana que vem no Senado

"Amanhã é feriado, e aí com isso, não foi possível a tempo de ter o estudo devido no âmbito do Senado Federal", explicou o presidente da Casa, ao informar que a proposta acabava de chegar ao Senado.

Pacheco prometeu discutir o tema com líderes já no inicio da semana que vem para avaliar, inclusive, se o texto conta com acordo para ser levado diretamente ao plenário.

"Acho que na semana próxima a gente consegue ter como prioridade essa pauta do Mover", disse.

Inicialmente, um "jabuti" inserido no texto do projeto voltado ao setor automotivo previa o fim da isenção de imposto de importação sobre compras de até 50 dólares, acatando pedido da indústria e do varejo nacional, mas a medida enfrentou resistências.

O relator da proposta na Câmara, deputado Átila Lira (PP-PI), chegou a propor que essas importações ficassem sujeitas a uma taxa de 25%, mas após alguns adiamentos e muita negociação, parlamentares e governo fecharam acordo em torno dos 20%.

Em nota conjunta, o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) saudaram a decisão dos deputados como "um importante avanço no debate sobre a necessária busca de isonomia tributária".