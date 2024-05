Ações europeias se recuperam com pausa em rendimentos de títulos

Os rendimentos dos títulos públicos na região caíram, com o bund alemão de 10 anos ficando em 2,654%, embora mantendo-se próximo de um pico de seis meses depois de alta na sessão anterior após leilões fracos de Treasuries e os dados que fortes colocaram em dúvida os cortes nos juros.

Os mercados monetários veem cerca de 35 pontos-base de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, enquanto o Banco Central Europeu deve realizar seu primeiro corte na próxima semana.

O setor imobiliário liderou os ganhos no STOXX 600, com um salto de 1,9%, enquanto as ações do setor de telecomunicações subiram 1,6%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,59%, a 8.231,05 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,22%, a 18.514,08 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,55%, a 7.978,51 pontos.