Bank of America espera alta de 10% a 15% em comissões de banco de investimento

NOVA YORK (Reuters) - As taxas de banco de investimento do Bank of America devem aumentar de 10% a 15% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, disse o presidente-executivo, Brian Moynihan, nesta quinta-feira, após uma queda de quase dois anos no setor devido a volatilidade do mercado, aumento das taxas de juros e turbulência geopolítica.

O banco deve também ter crescimento de um dígito baixo na receita de tesouraria no atual trimestre, com o forte desempenho das ações parcialmente compensado pela receita praticamente estável em renda fixa, disse o executivo s investidores.

O presidente do Goldman Sachs, John Waldron, também disse nesta quinta-feira que os mercados acionários estão se recuperando, mas em um ritmo mais lento do que os mercados de dívida.