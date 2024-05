Goolsbee, do Fed, diz que inflação ainda pode cair sem aumento do desemprego

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve estão "tentando entender" se uma melhora na inflação exigirá maior desemprego, com menos ajuda de cadeias de oferta melhores e outras forças que podem reduzir as pressões dos preços por conta própria, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quinta-feira.

"O que todos estão tentando entender agora (...) é se voltamos à tradicional troca entre emprego e inflação?", disse Goolsbee na CNN International.

"Ainda acho que há algum benefício que está por vir... mas essa é a questão central quando pensamos sobre a macroeconomia."