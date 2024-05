Cortes de preços e consumo mais fraco podem reforçar confiança do Fed em perspectiva de inflação

Os dados de inflação divulgados nesta sexta-feira mostraram que o índice PCE aumentou a uma taxa anual de 2,7% em abril, igualando o número de março. O Fed usa o índice para definir sua meta de inflação de 2%, enquanto o núcleo do PCE, sem os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 2,8%, também igual ao mês anterior.

As autoridades do Fed têm se preocupado com o fato de que o progresso em direção à meta de inflação do banco central pode ter estagnado após um declínio constante desde um pico acima de 7% em junho de 2022.

Mas, embora os números gerais apontem para outro mês perdido, houve sinais de mudança. O núcleo dos preços subiram menos do que o esperado em uma base mensal, e as quedas no consumo "real" e na renda confirmaram a sensação de uma economia que está se recuperando gradualmente de um período de crescimento rápido e aumentos de preços.

"Embora, em nossa opinião, os balanços patrimoniais das famílias norte-americanas permaneçam sólidos, a margem para gastos discricionários tem sido muito menor", disse Tuan Nguyen, economista da RSM US, em uma observação que coincide com os novos dados que mostram que os gastos diminuíram em itens como artigos recreativos, uma vez que os consumidores gastaram mais com moradia e serviços públicos.

"O mais provável é que a economia esteja esfriando para um pouso suave, o que dá ao Fed um motivo para repensar sua postura 'hawkish' de manter os juros em um nível elevado... Se obtivermos mais dados como esses nos próximos meses, achamos que o Fed deve agir mais cedo ou mais tarde", escreveu ele em uma análise do novo relatório de inflação e consumo.

O banco central dos EUA deve manter os juros inalterados na faixa de 5,25% a 5,50% em sua reunião de política monetária de 11 e 12 de junho. As autoridades dizem que o próximo passo em relação aos juros provavelmente será reduzi-los, mas não até que se sintam seguros de que a inflação retomará sua desaceleração para 2%.