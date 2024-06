Dólar supera os R$5,25 com briga pela taxa Ptax ofuscando exterior

Taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Assim, perto das 10h, das 11h e das 12h -- horários em que o BC realiza coletas para cálculo da Ptax -- o dólar à vista renovou máximas do dia, em um claro movimento de pressão dos comprados. Às 12h, no pico da sessão, o dólar à vista foi cotado a 5,2592 reais (+0,94%), ainda que no exterior o viés para a moeda norte-americana fosse de baixa.

Para Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos, dados vindos da China contribuíram para a pressão exercida pelos comprados na formação da Ptax.

De forma inesperada, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial do setor industrial chinês caiu para 49,5 em maio, ante 50,4 em abril e abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração. Analistas esperava por um PMI de 50,4.

Neste cenário, o minério de ferro para setembro voltou a ceder na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China, acumulando queda de 4,7% na semana.

“Os dados da China vieram bem mais fracos que o esperado, o que tem impacto grande em preço de commodities, com muito efeito no Brasil”, comentou Massote. “Hoje (sexta-feira) o real está apanhando mais que o resto porque commodities são muito importantes para a nossa economia. No fim das contas, a Ptax trouxe volatilidade e a China deu a direção ao dólar”, avaliou.