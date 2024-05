Eletrobras diz que não foi intimada sobre cobrança do Piauí por ex-distribuidora estatal

SÃO PAULO (Reuters) - A Eletrobras afirmou nesta sexta-feira que não foi intimada sobre uma cobrança de 3,59 bilhões de reais por parte do Estado do Piauí em ação relacionada à ex-distribuidora estatal Cepisa, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

No processo, movido contra Eletrobras, União e BNDES, o Piauí busca indenização relacionada à Cepisa, distribuidora de energia elétrica que era do Estado e foi federalizada, passando para o portfólio da Eletrobras ainda estatal, para depois ser privatizada em 2018.

Segundo a Eletrobras, o processo foi julgado com condenação solidária da Eletrobras e da União, e exclusão do BNDES, mas ainda não transitou em julgado, estando pendentes de julgamento embargos declaratórios apresentados pela companhia.