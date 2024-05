Em nenhum momento foi cogitado mudar meta da inflação, diz Haddad ao Valor

Em junho, o Conselho Monetário Nacional (CMN) precisará definir a meta de inflação para 2027. Para este ano, 2025 e 2026, o alvo é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos.

Na entrevista, Haddad afirmou que os diretores do Banco Central conversam "infinitamente mais" com o mercado do que com a Fazenda, defendendo que a autoridade monetária ouça também o setor produtivo.

"Às vezes dá impressão de que conversar com a Fazenda é um pecado e conversar com o mercado o dia inteiro não é. Os diretores do BC conversam quase todo dia com gente de mercado e, vez ou outra, com técnicos da Fazenda. Defendo que se converse com o mercado e com o setor produtivo", afirmou.

VINCULAÇÕES

Em meio ao debate levantado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, sobre a necessidade de rediscutir vinculações que fazem os ganhos de aposentadorias e benefícios sociais pressionarem o Orçamento, Haddad disse que mudanças nessa área podem esbarrar em travas da Constituição.

"No caso da questão da vinculação do (salário) mínimo a benefícios sociais, vejo um problema de ordem jurídica. Não sei se esta tese passaria pelo teste da constitucionalidade, em função de garantias sociais mínimas estabelecidas na Constituição”, disse.