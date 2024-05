Futuros de Wall Street recuam com investidores à espera de dados de inflação dos EUA

No entanto, a revisão do crescimento econômico dos Estados Unidos no primeiro trimestre na quinta-feira, com base em um consumo mais fraco, aliviou alguns temores, uma vez que os rendimentos dos Treasuries caíram e as expectativas de um corte nos juros em setembro subiram para mais de 50%.

As probabilidades permaneceram abaixo desse nível durante toda a semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

Agora, todas as atenções estarão voltadas para os dados do núcleo do índice PCE, o indicador de inflação preferido do banco central norte-americano, que serão divulgados às 9h30. De acordo com estimativas, o índice deve ficar inalterado em relação ao mês anterior, em 2,8%, em uma base anual.

"O resultado da divulgação determinará se estamos entrando em um novo capítulo para a história da desinflação do Fed ou se ela continua presa nos destroços de uma inflação rígida", disse Chris Turner, chefe global de mercados do ING, em uma nota.

Também estão previstos comentários do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, mais tarde.

O futuro do S&P 500 caía 0,24%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 0,41%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,12%.