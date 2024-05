Ibovespa recua com cautela em retorno de feriado

- VALE ON perdia 0,08%, com recuo nos futuros do minério de ferro, que encerraram a semana em baixa, com a demanda de curto prazo e os dados desanimadores das fábricas da China pesando sobre o sentimento. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou a sessão da tarde com queda de 1,7%, a 865 iuanes por tonelada. Na semana, o contrato recuou 4,7%.

- PETROBRAS PN avançava 1,56%, em meio a um movimento estável dos preços do petróleo no mercado externo. A estatal informou que recebeu de acionistas minoritários correspondências solicitando a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para eleição de membros do conselho e presidência do colegiado, mas que entende que não há motivos para a convocação. Ainda assim, a companhia disse que irá submeter os pedidos à avaliação jurídica.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,61%, enquanto BRADESCO PN perdia 0,23%.

- TOTVS ON tinha alta de 1,8%, em meio a comunicado, divulgado na quarta-feira pré-feriado, de redução de participação do fundo GIC Private Limited na Totvs para 5,77%.

- AZUL PN subia 1,72%, após queda no último dia útil, em meio às notícias de que mantém conversas com a holding controladora da Gol para "explorar eventuais oportunidades", após um acordo de codeshare entre as empresas que na visão de seu presidente-executivo, John Rodgerson, não deve enfrentar obstáculos antitruste. GOL PN perdia 1,74%.

- RUMO ON mostrava decréscimo de 0,41%, depois de a empresa acertar venda de sua fatia de 50% em um terminal no porto de Santos (SP) para um consórcio formado pela Bunge e Zen-Noh Grain por 600 milhões de reais.