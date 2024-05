Inflação dos EUA sobe em linha com expectativas em abril

O índice PCE é uma das medidas de inflação monitoradas pelo banco central dos EUA para sua meta de 2%. Leituras mensais de 0,2% ao longo do tempo são necessárias para trazer a inflação de volta à meta.

O Fed tem mantido sua taxa básica de juros na faixa de 5,25% a 5,50% nos últimos 10 meses e tem sido prejudicado por três meses de inflação e leituras do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado de janeiro a março, após números mais encorajadores no quarto trimestre do ano passado.

No início deste mês, entretanto, as leituras dos ganhos mensais de empregos em abril e o índice de preços ao consumidor pareceram proporcionar algum alívio para o Fed. O crescimento do emprego nos EUA atingiu o nível mais baixo em seis meses e os preços ao consumidor aumentaram menos do que o esperado.

O Fed aumentou os custos dos empréstimos em 525 pontos-base desde março de 2022, em uma tentativa de esfriar a demanda em toda a economia. Inicialmente, os mercados financeiros esperavam que o primeiro corte nos juros ocorresse em março, o que foi adiado para junho e agora para setembro.

(Por Lindsay Dunsmuir)