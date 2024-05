Japão reconhece intervenção no mercado de câmbio, fraqueza do iene persiste

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - As autoridades japonesas gastaram 9,79 trilhões de ienes (62,23 bilhões de dólares) para intervir no mercado de câmbio e dar suporte ao iene durante o mês passado, em ações que impediram a moeda japonesa de atingir novos patamares de baixa, mas que provavelmente não reverterão as quedas no longo prazo.

Dados do Ministério das Finanças divulgados nesta sexta-feira confirmaram as suspeitas de operadores e analistas de que Tóquio fez uma intervenção no mercado em duas rodadas maciças de venda de dólares, logo após o iene ter atingido a mínima de 34 anos de 160,245 por dólar em 29 de abril, e novamente na madrugada de 2 de maio em Tóquio.