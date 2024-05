Minério de ferro tem queda semanal com redução da demanda de curto prazo da China

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta sexta-feira, encerrando a semana em baixa, já que a demanda de curto prazo e os dados desanimadores das fábricas da China, principal mercado consumidor do minério, pesaram sobre o sentimento.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão da tarde com queda de 1,7%, a 865 iuanes por tonelada. Na semana, o contrato recuou 4,7%.

O minério de ferro de referência para julho na Bolsa de Cingapura recuava 0,03%, a 115,6 dólares a tonelada, marcando uma queda de 4,3% na semana.