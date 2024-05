Wall St oscila entre altas e quedas após dados de inflação em linha com expectativas

Ações de megacapitalização, como Apple e Nvidia, subiam 0,34% e 1,4%, respectivamente, enquanto os rendimentos dos Treasuries recuavam após os dados. [US/]

As expectativas de um corte nos juros em setembro subiram para mais de 50%, em comparação com 48,7% observados antes dos dados. As probabilidades permaneceram abaixo de 50% durante a maior parte da semana, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group.

"Não devemos exagerar. O que temos é que, depois de alguns meses de aumento, (a inflação) está finalmente estabilizando e esperamos retomar uma tendência de queda à medida que avançamos... mas os mercados ficarão aliviados porque estão vivendo com medo de números ruins no momento", disse Marc Ostwald, economista-chefe e estrategista global da ADM Investor Services International.

O Nasdaq e o S&P 500 permanecem no caminho para suas primeiras perdas semanais em seis semanas, uma vez que um aumento recente nos rendimentos dos Treasuries pressionou os ativos mais arriscados

Comentários do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, um membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto, também são esperados mais tarde.

Às 11h19, o Dow Jones subia 27,55 pontos, ou 0,07%, a 38.139,03 pontos.