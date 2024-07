Índices de ações na Europa terminam em baixa após balanços decepcionantes

Outras empresas relacionadas a semicondutores, como BESI e ASML, cederam 8,5% e 3,4%, respectivamente.

As ações da maior empresa de bens de luxo do mundo, a LVMH, caíram 4,7%, depois de não ter atingido as estimativas para as vendas do segundo trimestre. A Christian Dior, parte da divisão de moda e artigos de couro do grupo, perdeu 4,7%, enquanto outros pesos pesados do luxo, como Kering, Hermès e a Hugo Boss recuaram entre 2,1% e 4,5%.

O índice de referência da França apresentou desempenho inferior ao de outras bolsas regionais.

O setor bancário cedeu 0,5%, com o Deutsche Bank em queda de 8,3%, depois que o banco alemão registrou seu primeiro prejuízo em quatro anos no segundo trimestre, depois de reservar 1,3 bilhão de euros (1,4 bilhão de dólares) como provisão para uma ação judicial de investidores.

A temporada de balanços na Europa e nos Estados Unidos teve um início difícil, com o índice STOXX 600 oscilando em meio a um turbilhão de resultados mistos.

Enquanto isso, dados preliminares do Índice de Gerentes de Compras composto da HCOB mostraram que o crescimento da atividade comercial da zona do euro estagnou este mês, já que uma expansão tênue no dominante setor de serviços do bloco não conseguiu compensar uma desaceleração mais profunda entre os fabricantes.