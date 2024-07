Mercado dos EUA é dor de cabeça para montadoras globais

A Ford despencou 16% depois que o lucro do segundo trimestre não atendeu às expectativas dos analistas, prejudicado pelos altos custos de garantia e por déficit nos negócios com veículos elétricos.

As ações da Stellantis perderam quase 9%, depois de terem atingido o menor nível em quase um ano. A Nissan caiu 7%, fazendo com que as ações de sua parceira de aliança, a Renault, também caíssem.

As montadoras foram arrastadas para baixo pelo excesso de estoques nos EUA, causada em parte por uma falha de software em junho que desacelerou ou interrompeu as operações de algumas concessionárias. O fornecimento de veículos novos no início de julho foi mais do que o dobro do apurado no mesmo período do ano anterior, de acordo com a Cox Automotive.

Os analistas da Cox esperam que os estoques se normalizem em alguns meses, à medida que os efeitos da falha de software da CDK diminuam. Ainda assim, os investidores estão cautelosos, já que a produção tem sido forte nos EUA.

"A maioria dos investidores citou preocupações sobre riscos aos preços, especialmente em meio ao aumento dos estoques", escreveu Dan Levy, analista do Barclays nesta semana. Dados dos EUA mostram que o gasto médio por veículo tem diminuído.

A Nissan foi duramente atingida pela alta dos estoques, pois seu resultado do primeiro trimestre foi praticamente eliminado e a empresa teve de reduzir estimativa anual devido aos grandes descontos concedidos nos preços no mercado norte-americano.