EUA devem ter registrado crescimento lento e constante do emprego em julho

Isso se somaria a uma série de dados recentes sobre preços, produtividade e custos de mão de obra, confirmando que a inflação está firmemente em uma tendência de queda. O mercado de trabalho está sendo observado de perto pelas autoridades e economistas em busca de sinais de uma desaceleração desordenada, o que poderia colocar em risco a expansão econômica.

"O mercado de trabalho está em uma boa situação, mas há sinais claros de que a dinâmica também está diminuindo", disse Ernie Tedeschi, diretor de economia do The Budget Lab de Yale. "Ele está desacelerando de uma maneira consistente com um mercado de trabalho que está atingindo um teto, não se deteriorando."

A economia dos EUA provavelmente criou 175.000 vagas de emprego no mês passado, depois de 206.000 em junho, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas. Os ganhos de emprego foram em média de 222.000 por mês no primeiro semestre deste ano. Economistas dizem que são necessários pelo menos 200.000 por mês para acompanhar o crescimento da população em idade ativa, levando em conta o recente aumento da imigração.

Com a desaceleração da imigração, eles esperam que a economia precise criar apenas cerca de 150.000 empregos por mês, daqui para frente.

A desaceleração do mercado de trabalho está sendo impulsionada pela baixa contratação, e não por demissões, já que os aumentos da taxa de juros pelo banco central dos EUA em 2022 e 2023 reduzem a demanda. Dados do governo desta semana mostraram que as contratações caíram para um mínimo de quatro anos em junho.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse a repórteres na quarta-feira que, embora considere as mudanças no mercado de trabalho como "amplamente consistentes com um processo de normalização", as autoridades estão "monitorando de perto para ver se começam a mostrar sinais de que é mais do que isso".