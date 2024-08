Ibovespa flerta com 128 mil pontos, mas fecha em queda com receios sobre economia dos EUA

- EZTEC ON valorizou-se 6,51%, também favorecida pelo alívio na curva de juros, além da avaliação positiva do balanço da construtora, com alta de 17,7% no lucro líquido do segundo trimestre. Entre os papéis do segmento listados no Ibovespa, CYRELA ON subiu 1,78% e MRV&CO ON ganhou 2,13%. O índice do setor imobiliário avançou 0,98%

- BRADESCO PN avançou 0,61%, tendo no radar a divulgação do resultado do segundo trimestre na segunda-feira antes da abertura do mercado, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN e BANCO DO BRASIL ON, que também reportam seus números na próxima semana, caíram 1,26% e 0,8%. SANTANDER BRASIL UNIT, que já mostrou seus números, perdeu 3,12%.

- MARCOPOLO PN disparou 10,78%, entre os melhores desempenhos do índice Small Caps, após a fabricante de carrocerias de ônibus divulgar na noite da véspera um salto de 142% no resultado operacional medido pelo Ebitda no segundo trimestre, para 382,3 milhões de reais, com a margem passando de 11,6% para 19,5%.

- MERCADO LIVRE saltou 10,59% em Nova York, onde as ações da gigante do comércio eletrônico são negociadas, após divulgar que seu lucro líquido mais do que dobrou no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para 531 milhões de dólares, superando as estimativas de analistas.