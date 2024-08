Mercado Livre dispara em NY após dobrar lucro no 2º tri

As ações do Mercado Livre dispararam nesta sexta-feira, após a gigante do comércio eletrônico divulgar que seu lucro líquido mais do que dobrou no segundo trimestre em relação a mesmo período do ano passado, para US$ 531 milhões, superando as estimativas de analistas.

A companhia, que atua em 18 países e detém o Mercado Pago, reportou receita de US$ 5,1 bilhões, alta de 42% ano a ano e também acima das projeções de analistas, com destaque para a operação brasileira.

"Este resultado mais uma vez destaca o sólido momento operacional do Mercado Livre e suas fortes perspectivas de longo prazo", afirmaram os analistas do Itaú BBA liderados por Thiago Macruz, em relatório a clientes, reiterando a recomendação "outperform" para a ação, com preço-alvo de US$ 2.151.