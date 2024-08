Nova petroleira 3R vai se concentrar em ativos de menor risco e retorno mais rápido, diz CEO

"A gente não pensa em fazer exploração de alto risco nessa companhia, a gente quer concentrar investimentos em ativos de menor risco e de retorno mais rápido", afirmou Oddone, em coletiva de imprensa para apresentar a nova diretoria.

O novo planejamento estratégico, que será elaborado, irá definir e direcionar os próximos passos da nova empresa, que nasce com um caixa com disponibilidade de 1,6 bilhão de dólares, que permitirá a avaliação de novos investimentos, remuneração de acionistas, dentre outras questões.

Os executivos evitaram falar sobre planos futuros, como sobre a possibilidade de aquisição de novos ativos, antes da conclusão do planejamento, mas Oddone afirmou que "uma companhia como a nossa tem a obrigação de estar sempre atenta a oportunidades".

Segundo o diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios, Pedro Medeiros, "é natural que, com a composição da equipe que a gente tem, com o portfólio que a gente tem, que a gente tenha capacidade de adicionar valor em outros projetos e novos projetos".

3R e Enauta são duas das principais produtoras independentes de óleo e gás do país, habilitadas a operarem ativos em campos onshore e offshore, incluindo campos no pré-sal. Através de suas subsidiárias, ambas atuavam nos segmentos de upstream, e a 3R nos segmentos midstream e downstream da cadeia de petróleo e gás.

No segundo trimestre, a produção de ambas somou 80 mil barris de óleo equivalente por dia, sendo grande parte de petróleo, mas com potencial para aumentar diante de projetos já em desenvolvimento.