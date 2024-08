Futuros operam estáveis após S&P 500 e Nasdaq registram sequência de seis sessões em alta

Na próxima semana, agentes financeiros ficarão atentos a ata da última reunião de política monetária do Fed e às perspectivas do chair do Fed, Jerome Powell, sobre a economia dos EUA no simpósio de Jackson Hole, um encontro anual de autoridades de bancos centrais, para obter mais pistas sobre a trajetória dos juros.

O futuro do S&P 500 caía 0,11%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,01%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,05%.

O S&P 500 e o Nasdaq estavam à caminho de suas melhores semanas desde outubro, enquanto o Dow Jones estava no ritmo de seu melhor desempenho semanal desde dezembro.

Os comentários do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, também serão observados um dia depois que mais duas autoridades -- o chefe do Fed de St. Louis, Alberto Musalem, e o chefe do Fed de Atlanta, Raphael Bostic -- gravitaram em torno de um corte na taxa de juros em setembro.

(Por Medha Singh em Bengaluru)