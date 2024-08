Iene caminha para queda semanal com enfraquecimento das preocupações de recessão nos EUA

Moedas sensíveis ao risco avançavam, uma vez que a melhora das perspectivas econômicas estimulava uma recuperação das ações.

Dados divulgados na quinta-feira mostraram que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu para o nível mais baixo em um mês na semana passada e que as vendas no varejo dos EUA tiveram o maior aumento em um ano e meio em julho, frustrando as expectativas de que o Fed pode cortar os juros em 50 pontos-base no próximo mês.

"Estamos no campo que acredita que a desaceleração do crescimento existe, a inflação está desacelerando e o Fed começará a cortar os juros, mas não será uma situação de pânico", disse Salman Ahmed, chefe global de macro e alocação estratégica de ativos da Fidelity International.

"Continuamos com a opinião de que veremos de dois a três cortes, muito provavelmente dois em vez de três, a menos que o aumento da taxa de desemprego que vimos no último relatório de emprego se mantenha."

Operadores estão convencidos de que o Fed reduzirá os juros em 18 de setembro, mas vinham debatendo o tamanho do corte depois que dados surpreendentemente moderados de emprego elevaram as chances de um corte maior de 50 pontos-base no início de agosto.

Atualmente, as chances de tal movimento estão em 28%, abaixo dos 36% registrados um dia antes, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.