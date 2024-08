Atlas Renewables e Arcelor se unem para construir complexo solar em MG

A expectativa é de que a usina solar entre em operação comercial no fim de 2025. Quando estiver em atividade, o acordo prevê que a ArcelorMittal comprará a totalidade da participação societária da Atlas, ficando com 100% do projeto.

"Trata-se de mais uma ação com o objetivo de neutralizar as emissões de CO2 na indústria do aço e contribuir com a meta de se tornar carbono neutro até 2050”, disse em comunicado Jefferson De Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil.

A conclusão do acordo ainda depende de condições usuais em operações do tipo, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), observaram as empresas.

Plataforma de energia renovável da gestora Global Infrastructure Partners (GIP) para as Américas, a Atlas está investindo 2,32 bilhões de reais no complexo solar Luiz Carlos. O empreendimento soma 787 megawatts-pico (MWp) de capacidade instalada e, além da Arcelor, fornecerá energia renovável também para a Votorantim Cimentos.

A usina será capaz de gerar 578 GWh ao ano, o equivalente ao fornecimento de energia para mais de 300 mil residências, afirmou a companhia.

Recentemente a companhia obteve um financiamento 1,5 bilhão de reais para o projeto mineiro, envolvendo debêntures incentivadas e notas comerciais.