BNDES e Finep terão R$6 bi para financiar projetos de biocombustíveis avançados

Também estão incluídas empresas que comercializem os produtos finais decorrentes destas tecnologias.

Cada proposta deverá apresentar apenas um plano de negócio, com necessidade de crédito superior a 20 milhões de reais para sua execução, utilizando os instrumentos financeiros disponíveis no BNDES e na Finep.

"Esta chamada pública ocorre no âmbito da política industrial do governo do presidente Lula e representa uma grande oportunidade de mercado para o desenvolvimento do país. No mundo, a aviação e a navegação contribuem, conjuntamente, com cerca de 5% das emissões globais de CO2", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

"Combustíveis sustentáveis derivados de biomassa, resíduos e outras matérias-primas renováveis podem reduzir em até 94% essas emissões", acrescentou.