Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA sobem ligeiramente

As autoridades do Federal Reserve disseram que estão observando atentamente o mercado de trabalho, cientes de que esperar muito tempo para reduzir os juros poderia causar sérios danos.

Entretanto, as demissões permanecem historicamente baixas, sendo que grande parte da desaceleração do mercado de trabalho se deve ao fato de as empresas estarem diminuindo as contratações, acompanhando um aumento na oferta de mão de obra induzido pela imigração.

Os aumentos de 525 pontos-base dos juros pelo Federal Reserve em 2022 e 2023 estão reduzindo a demanda.

O Federal Reserve tem mantido sua taxa de juros na faixa atual de 5,25% a 5,50% por mais de um ano, mas agora é amplamente esperado que inicie um ciclo de cortes em sua próxima reunião de política monetária, em 17 e 18 de setembro.

(Por Lindsay Dunsmuir)