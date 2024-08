Presidente do Fed de Boston diz que em breve será apropriado cortar juros nos EUA

(Reuters) - Em breve será apropriado que o Federal Reserve inicie um ciclo de redução das taxas de juros, disse a presidente do Fed de Boston, Susan Collins, nesta quinta-feira, sinalizando seu provável apoio a um corte nas taxas de juros na reunião de política do banco central dos Estados Unidos no próximo mês.

"Observamos uma grande redução na inflação. Para mim, a redução é consistente com mais confiança de que estamos nessa trajetória e, com os mercados de trabalho saudáveis em geral, acho que em breve será apropriado começar a flexibilizar", disse Collins em uma entrevista à Fox Business.

"Acho que um ritmo gradual e metódico, uma vez que estamos em uma postura política diferente, provavelmente será apropriado", acrescentou Collins, observando que a preservação da saúde do mercado de trabalho é uma prioridade.