Canadá vai impor sobretaxa de 100% sobre veículos elétricos da China

OTTAWA, Canadá (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta segunda-feira que o Canadá imporá uma tarifa de 100% sobre a importação de veículos elétricos chineses.

Ottawa também vai criar sobretaxa de 25% sobre aço e alumínio importados da China, disse Trudeau a jornalistas.

As tarifas chegam pouco mais de um mês depois que o Canadá abriu uma consulta pública de 30 dias sobre veículos elétricos chineses e produtos relacionados. As tarifas alinham o país com os Estados Unidos e a União Europeia.