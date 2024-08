Vice-presidente do BC do Japão reitera plano de elevar juros

KOFU/TÓQUIO (Reuters) - O vice-presidente do Banco do Japão Ryozo Himino reiterou nesta quarta-feira a posição do banco central de que continuará elevando os juros caso a inflação se mantenha no rumo certo, além de monitorar de perto as condições do mercado financeiro.

Seus comentários ecoam os do presidente da instituição, Kazuo Ueda, na semana passada, que sugeriu que a recente volatilidade do mercado não prejudicaria seus planos de aumento dos juros no longo prazo.

No entanto, o banco central japonês precisará primeiro monitorar os mercados financeiros com a "máxima vigilância", uma vez que eles permanecem instáveis, disse Himino em uma coletiva de imprensa após se reunir com líderes empresariais na cidade de Kofu, na região central do Japão.