Dólar sobe pelo 4º dia, para acima de R$5,60, em sintonia com exterior

O dólar à vista fechou em alta de 1,19%, cotado a 5,6227 reais. Nos últimos quatro dias a divisa acumulou elevação de 2,61%. Em agosto, porém, ainda contabiliza baixa de 0,59%.

Às 17h18, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,11%, a 5,6270 reais na venda.

A moeda norte-americana subiu ante o real durante praticamente todo o dia, dando continuidade ao movimento mais recente e com as cotações refletindo também o avanço da divisa dos EUA no exterior.

Pela manhã, o Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que o Produto Interno Bruto (PIB) do país subiu a uma taxa anualizada de 3,0% no segundo trimestre, conforme a segunda estimativa para o indicador. O resultado representa uma revisão para cima ante a taxa de 2,8% registrada no mês passado. Economistas consultados pela Reuters não esperavam revisão.

Além disso, o Departamento do Trabalho norte-americano informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA caíram 2.000, para 231.000, com ajuste sazonal, na semana encerrada em 24 de agosto. Economistas consultados pela Reuters previam 232.000 pedidos.

Os dois dados - PIB e auxílio-desemprego - apontaram para uma economia ainda aquecida, o que deu força aos rendimentos dos Treasuries, com investidores reduzindo as apostas de corte de 50 pontos-base dos juros nos EUA em setembro. O dólar acompanhou, sustentando altas ante as moedas fortes e em relação a boa parte das divisas de emergentes.