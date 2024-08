Galípolo será pressionado como fui, mas institucionalidade está melhorando, diz Campos Neto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que o atual diretor de Política Monetária do BC e indicado do governo à chefia do BC, Gabriel Galípolo, vai sofrer pressão assim como ele sofreu, se for aprovado como seu sucessor, mas o atual chefe da autarquia destacou que há uma melhora na institucionalidade da autoridade monetária.

Em evento promovido pela CNN Brasil, Campos Neto afirmou que não há calmaria na presidência do BC e disse ser necessário tirar a autarquia da "polarização".

(Por Victor Borges; edição de Alexandre Caverni)