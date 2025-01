BB Seguridade (BBSE3) é aposta defensiva com bons dividendos

Em novo relatório sobre o BB Seguridade (BBSE3), o Goldman Sachs reitera recomendação de compra para as ações, afirmando que a empresa é uma aposta defensiva e com dividendos atrativos.

Após reunião com Rafael Sperendio, CFO do BB Seguridade, a casa aponta perspectivas favoráveis para 2025, destacando crescimento saudável nas operações, pagamento robusto de dividendos e impacto positivo das taxas de juros sobre a receita financeira.

Os analistas afirmam que a receita total do BB Seguridade deve crescer em ritmo moderado neste ano, entre dígitos médios e altos, impulsionada por seguros rurais e de vida.

No entanto, diz o relatório, o crescimento do lucro líquido pode atingir dois dígitos, favorecido por um cenário de taxas de juros elevadas e menores índices de sinistralidade, especialmente no segmento rural.