Mercado irregular de combustíveis soma 13 bi de litros, estima Vibra Energia

A companhia acredita no crescimento do consumo de etanol nos próximos anos, com o avanço de carros híbridos.

"Eu, pessoalmente, tenho me envolvido com o ICL muito mais do que talvez nos últimos 12, 18 meses, então nós estamos com uma agenda definitiva para que isso avance", afirmou.

Recentemente, o presidente da Raízen, gigante da distribuição de combustíveis e na produção de açúcar e etanol, Ricardo Mussa, também afirmou ver oportunidades para ganhar mercado na distribuição, com o combate às ilegalidades no segmento.

Na ocasião, Mussa disse que o setor e a sociedade, juntamente com governos, têm feito um combate "muito forte" contra a práticas ilegais na distribuição de combustíveis, e algumas distribuidoras com suspeitas de ilegalidades, que operavam com "preços muito descontados", estão saindo do mercado.

Dados do ICL, a partir de estudos contratados junto à Fundação Getulio Vargas (FGV), apontam que as perdas tributárias do setor de combustíveis com irregularidades chegam a 14 bilhões de reais e as perdas operacionais somam 10 bilhões de reais, segundo números apresentados pela Vibra.

Também presente do evento, o presidente do ICL, Emerson Kapaz, destacou que o governo está se dando conta de como o mercado irregular de combustíveis tem afetado as contas federais.