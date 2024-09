Ações europeias batem recorde conforme dados de inflação preparam corte de juros pelo BCE

A inflação na zona do euro caiu para 2,2% em agosto, seu ritmo mais lento desde julho de 2021, de acordo com a leitura preliminar do Eurostat e próxima da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE).

Os dados firmaram expectativas existentes de que o BCE cortará os juros em sua reunião de setembro. A desaceleração dos dados de inflação nos Estados Unidos também melhorou o humor dos mercados, já que eles esperam que o Federal Reserve também flexibilize a política monetária no próximo mês.

"Os mercados estão no meio-termo, precificando cortes nos juros, mas não muitos, e rápidos, mas não muito urgentes", disse Anders Svendsen, analista-chefe da Nordea Markets, referindo-se tanto ao Fed quanto ao BCE.

Dados econômicos melhores e esperanças de cortes nas taxas de juros tanto na Europa quanto nos EUA ajudaram as ações europeias a se recuperarem de uma venda maciça no início de agosto, quando um declínio acentuado nas ações de tecnologia, a descontinuação do carry trade do iene e as preocupações com uma recessão nos EUA fizeram com que as ações globais cedessem.

Essa venda fez com que o STOXX 600 caísse para o nível mais baixo em seis meses em 5 de agosto, mas desde então o índice ganhou quase 10%. O índice de referência registrou sua quarta semana consecutiva em alta, sua melhor sequência de ganhos semanais desde março.

Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, manteve a porta aberta para novos cortes nas taxas de juros, enquanto seu colega, Francois Villeroy de Galhau, disse que o banco central seria "sensato" em cortar os custos de empréstimos novamente em setembro.