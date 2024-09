BNDES financiará R$1,14 bi para dois projetos de energia solar da EDP e Powerchina

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o banco é o maior financiador de energia renovável do mundo. "Hoje, o Brasil já é líder em energia limpa no G20, com 89% da nossa matriz elétrica limpa e com 49% da nossa matriz energética limpa", disse ele.

De acordo com o banco, o BNDES destinará 805 milhões de reais a seis sociedades de propósito específico (SPEs) do grupo EDP para implantação do complexo fotovoltaico Novo Oriente, com potência instalada de 254,6 MW, em Ilha Solteira, no noroeste paulista.

A outra operação destina financiamento de 339 milhões de reais a três empresas -- Sunco Energy Brasil Mauriti 3, 4 e 10 -- controladas pelo grupo Powerchina, para implantação de três centrais geradoras fotovoltaicas em Mauriti, no Sul do Ceará.

(Por Rodrigo Viga Gaier)