Ibovespa fecha em queda com ajustes, mas tem melhor mês do ano

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, refletindo movimentos de realização de lucros após renovar máximas históricas nos últimos pregões, mas ainda acumulou em agosto o melhor desempenho mensal do ano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,4%, a 135.496,30 pontos, terminando a semana quase no zero a zero (-0,08%), mas subindo 6,15% no mês, de acordo com dados preliminares.

Na máxima do dia, marcou 136.138,94 pontos. Na mínima, registrou 134.910,48 pontos. O volume financeiro somava 19,6 bilhões de reais antes dos ajustes finais.