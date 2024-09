Schnabel mantém porta aberta para novos cortes de juros no BCE

Por Balazs Koranyi

TALLINN (Reuters) - A inflação da zona do euro está caindo conforme o previsto, diminuindo o risco de que novos cortes nos juros possam inviabilizar a desinflação, mas o Banco Central Europeu deve se tornar cada vez mais cauteloso à medida que os juros caem, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, nesta sexta-feira.

Espera-se que o BCE reduza novamente os juros no próximo mês devido à diminuição das pressões dos preços, e os comentários de Schnabel provavelmente reforçarão essas apostas, uma vez que a "linha de base" do banco já presumia mais dois cortes este ano, após a redução inicial de junho.