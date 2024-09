BC abre consulta pública sobre gerenciamento de riscos em arranjos de pagamentos

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central informou que abriu nesta segunda-feira consulta pública para estabelecer regras que buscam aprimorar as estruturas de gerenciamento centralizado de riscos nos arranjos de pagamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

A proposta em consulta busca avançar na segurança e na eficiência do ecossistema de arranjos de pagamento, preservando as questões relacionadas à inclusão de novos participantes e ao surgimento de novos modelos de negócios, de acordo com o BC.

A consulta pública ficará disponível por 60 dias.