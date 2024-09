Dólar sobe e se aproxima de R$5,65 mesmo após leilão extra de swaps cambiais do BC

No cenário externo, a moeda norte-americana operava sem uma direção única, uma vez que investidores demonstravam maior cautela antes da divulgação de nova bateria de dados econômicos e acompanhavam negociações mais fracas devido a um feriado que fechou os mercados nos Estados Unidos.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,09%, a 101,670. O dólar tinha alta de 0,57% em relação ao iene, a 146,99, enquanto o euro era negociado a 1,107 dólar, em alta de 0,21% no dia.

"No âmbito global, as movimentações serão menos exageradas... Entendo que seja um aquecimento para uma semana de muitas emoções", disse Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

O grande evento da semana será a publicação do relatório de emprego dos EUA na sexta-feira, com expectativa de analistas consultados pela Reuters de criação de 165.000 postos de trabalho fora do setor agrícola, ante 114.000 no mês anterior.

O relatório de emprego de julho, que veio com números bem abaixo do esperado, fomentou temores de uma recessão nos EUA no início de agosto, o que, somado ao aumento de juros pelo Banco do Japão, causou perdas enormes nos mercados globais.

O apetite por risco tem melhorado desde então, com os preços de ativos se recuperando nas últimas semanas. Grande parte das atenções continuam voltadas para a próxima reunião do Federal Reserve, em que se espera o início de um ciclo de afrouxamento monetário.