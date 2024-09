Fundador da Zara triplica investimentos em ativos de energia

MADRI (Reuters) - A empresa de investimentos Pontegadea, do fundador da rede de lojas de vestuário Zara, Amancio Ortega, quase triplicou seus investimentos em projetos de energia renovável no ano passado, dando continuidade à estratégia de diversificar sua fortuna para além da moda e do setor imobiliário.

De acordo com os demonstrativos financeiros de 2023 vistos pela Reuters, o principal proprietário da Inditex, dona da Zara, investiu 693 milhões de euros em energia eólica, solar e outros ativos de energia na Espanha e na França, acima dos 273 milhões em 2022.

A aposta em energia renovável ocorre em um momento em que a própria Inditex estabeleceu novas metas para reduzir seu impacto ambiental até 2030 e responder às pressões regulatórias.