Ibovespa fecha em queda com pressão de Vale em dia com volume baixo sem NY

- VALE ON recuou 1,41%, com os futuros do minério de ferro fechando em queda na China, em meio a dados desanimadores da economia chinesa. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com retração de 4,36%, sua maior perda diária desde outubro de 2022.

- AZUL PN desabou 18,18%, para uma mínima recorde de 4,41 reais, refletindo ainda preocupações com o nível de alavancagem e opções que a companhia aérea possa usar para lidar com sua dívida. Na sexta-feira, os papéis caíram 2%, depois do tombo de 24% na quinta-feira, na esteira de uma notícia de que a empresa estaria considerando até um pedido de recuperação judicial para lidar com suas dívidas. Ainda na semana passada, o CEO da Azul, John Rodgerson, disse que a aérea está saudável financeiramente e não tem planos de fazer um pedido de recuperação judicial. Nesta segunda, a S&P rebaixou o rating da aérea para "CCC+".

- IRB(RE) ON avançou 1,94%, ajudado pelo relatório de recomendação de small caps do BTG Pactual, que inclui os papéis da resseguradora no portfólio para setembro. "Os números operacionais de julho devem ser divulgados nas próximas semanas e devem indicar tendências positivas no desempenho da subscrição -- sem impactos adicionais (da tragédia) do Rio Grande do Sul", citaram os estrategistas do banco.

- ASSAÍ ON subiu 2,4%, após a varejista negar negociação com o Grupo Mateus, em resposta a uma publicação do colunista Lauro Jardim, de O Globo, no fim de semana de que a quarta maior varejista de alimentos do país "está trabalhando com a XP e o Itaú para fazer uma oferta pelo controle do Assaí aos acionistas de referência". GRUPO MATEUS ON, que não faz parte do Ibovespa e também negou o assunto, ganhou 0,13%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,94%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior, com o barril de Brent transacionado em alta de 0,77%. A estatal divulgou no final da sexta-feira que assinou 26 contratos de concessão na Bacia de Pelotas adquiridos em parceria com a Shell em leilão em dezembro do ano passado. E também informou que reduziu os preços do querosene de aviação para distribuidoras em 8,8% em média.

- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 0,8%, enquanto BANCO DO BRASIL ON fechou com acréscimo de 1,07%, este último endossado pelas recomendações do mês do BTG, que incluíram os papéis na carteira 10 SIM.