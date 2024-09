CORREÇÃO-Ibovespa recua na abertura após agosto positivo e antes de dados dos EUA

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileirp, tinha variação negativa de 0,27%, a 135.639,22 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 16 de outubro, cedia 0,63%.

A queda ocorre após o Ibovespa acumular em agosto um ganho de 6,5%, no melhor desempenho mensal desde novembro do ano passado (+12,5%), tendo renovado topos históricos, sustentado principalmente pelo fluxo de capital externo para as ações na B3 na esteira de apostas relacionadas à política monetária dos EUA.

O primeiro pregão de setembro traz nova composição para o Ibovespa, que irá vigorar até o final do ano, com a entrada das ações de Auren, Caixa Seguridade e Santos Brasil, e saída dos papéis de Dexco e Grupo Soma, totalizando 86 papéis de 83 empresas.

(Por Paula Arend Laier)