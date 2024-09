Indústria da China volta a crescer em agosto, mas perspectivas de exportação caem, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China voltou a crescer em agosto uma vez que os novos pedidos impulsionaram a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira, oferecendo um vislumbre de esperança em meio a uma série de dados econômicos desanimadores.

No entanto, o primeiro declínio nos novos pedidos de exportação em oito meses soou o alarme após dados de exportação mais fracos em julho, aumentando as preocupações sobre as perspectivas comerciais justamente no momento em que os embarques de produtos natalinos começaram a aumentar.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria chinesa do Caixin/S&P Global subiu para 50,4 em agosto, de 49,8 no mês anterior, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 50,0 e melhor do que o PMI oficial no sábado, que mostrou que a atividade industrial ampliou as quedas em agosto.