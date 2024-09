Petróleo sobe com exportações paralisadas na Líbia e aumento esperado na oferta da Opep+

Por Nia Williams e Arunima Kumar

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, recuperando algumas perdas do final da semana passada, já que as exportações de petróleo da Líbia permaneceram interrompidas e as preocupações sobre o aumento da produção da Opep+ a partir de outubro diminuíram.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,59 dólar, ou 0,77%, a 77,52 dólares o barril.