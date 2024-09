S&P rebaixa Azul para "CCC+" ante "B-"

(Reuters) - A S&P Global Ratings cortou nesta segunda-feira a classificação de crédito de emissor em escala global da Azul para "CCC+" de "B-", com perspectiva negativa, afirmando que os resultados da companhia aérea no primeiro semestre foram mais fracos do que esperavam, ampliando seu déficit de fluxo de caixa operacional livre para o ano e enfraquecendo a liquidez.

"Nesse contexto, a empresa está buscando maneiras de fortalecer sua estrutura de capital e aumentar sua liquidez", afirmou a agência de risco em relatório, no qual também cortou a nota em escala nacional da empresa para "brBB-" de "brBBB-".

"A empresa confirmou que está em negociações com arrendadores para converter parte -- 558 milhões de dólares -- de seus passivos de arrendamento em equity e também está trabalhando em algumas alternativas para obter novo financiamento garantido para fortalecer a liquidez", citou.