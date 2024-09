Volkswagen alerta sobre fechamento de fábricas na Alemanha

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen não pode mais descartar o fechamento de fábricas na Alemanha, pois busca maneiras de economizar vários bilhões de euros adicionais em uma iniciativa de corte de custos, disseram a montadora e seu conselho de trabalhadores nesta segunda-feira.

A montadora considera obsoleta uma grande fábrica de veículos e uma fábrica de componentes na Alemanha, de acordo com o conselho de trabalhadores, que prometeu "resistência feroz" aos planos da diretoria executiva.

Um comunicado da Volkswagen disse que a montadora também se sentiu forçada a encerrar seu programa de segurança do trabalho em vigor desde 1994, acrescentando que todas as medidas seriam discutidas com o conselho de trabalhadores.